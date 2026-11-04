Ausblick: Britannia Industries zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Britannia Industries gibt am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 29,66 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 9,16 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 27,17 INR je Aktie erzielt worden waren.

21 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,05 Prozent auf 54,24 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 34 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 114,66 INR aus. Im Vorjahr waren 105,18 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 34 Analysten im Durchschnitt 211,73 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 191,48 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net