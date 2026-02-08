Brixmor Property Group Aktie
WKN DE: A1W514 / ISIN: US11120U1051
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: Brixmor Property Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Brixmor Property Group wird am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,239 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Brixmor Property Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,270 USD in den Büchern gestanden.
11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 347,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 328,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie, gegenüber 1,11 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,36 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Brixmor Property Group Inc
