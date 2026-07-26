Ausblick: Brixmor Property Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Brixmor Property Group wird am 27.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,245 USD je Aktie gegenüber 0,280 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Brixmor Property Group nach den Prognosen von 10 Analysten 354,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 339,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,16 USD, gegenüber 1,25 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 1,43 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,37 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at