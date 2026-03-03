Ausblick: Broadcom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Broadcom öffnet die Bücher - was Analysten in Aussicht stellen.

Broadcom wird am 04.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

38 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,02 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 77,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,14 USD erwirtschaftet wurden.

Broadcom soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,23 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 37 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 45 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,26 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,77 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 45 Analysten von durchschnittlich 98,18 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 63,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at