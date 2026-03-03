Broadcom Aktie

Broadcom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JG9Z / ISIN: US11135F1012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analysten im Fokus 03.03.2026 07:05:06

Ausblick: Broadcom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausblick: Broadcom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Broadcom öffnet die Bücher - was Analysten in Aussicht stellen.

Broadcom wird am 04.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

38 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,02 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 77,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,14 USD erwirtschaftet wurden.

Broadcom soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,23 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 37 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 45 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,26 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,77 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 45 Analysten von durchschnittlich 98,18 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 63,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Berkshire Hathaway-Aktie vs. Broadcom: Welche Aktie bis 2030 wirklich gewinnt

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Broadcom

mehr Nachrichten