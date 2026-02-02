Ausblick: Broadridge Financial Solutions legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Broadridge Financial Solutions stellt am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,36 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Broadridge Financial Solutions noch 1,20 USD je Aktie eingenommen.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,59 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Broadridge Financial Solutions für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,60 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,46 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,10 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,27 Milliarden USD, gegenüber 6,89 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at