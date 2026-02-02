Broadridge Financial Solutions Aktie

Broadridge Financial Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MMP1 / ISIN: US11133T1034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Broadridge Financial Solutions legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Broadridge Financial Solutions stellt am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,36 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Broadridge Financial Solutions noch 1,20 USD je Aktie eingenommen.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,59 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Broadridge Financial Solutions für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,60 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,46 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,10 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,27 Milliarden USD, gegenüber 6,89 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Broadridge Financial Solutions IncShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Broadridge Financial Solutions IncShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Broadridge Financial Solutions IncShs 163,00 -1,81% Broadridge Financial Solutions IncShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:52 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
07:45 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslicher leichter -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt dürfte es zu Monatsbeginn nach abwärts gehen. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen