Ausblick: Broadridge Financial Solutions legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Broadridge Financial Solutions wird am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,16 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,07 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,17 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,55 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 7,10 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,43 Milliarden USD, gegenüber 6,89 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at