Ausblick: Broadridge Financial Solutions präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Broadridge Financial Solutions wird am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,60 USD je Aktie gegenüber 2,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,90 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 5,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 9,49 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 7,10 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 7,37 Milliarden USD, gegenüber 6,89 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at