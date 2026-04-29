Broadridge Financial Solutions Aktie
WKN DE: A0MMP1 / ISIN: US11133T1034
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Broadridge Financial Solutions präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Broadridge Financial Solutions wird am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,60 USD je Aktie gegenüber 2,05 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,90 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 5,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 9,49 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 7,10 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 7,37 Milliarden USD, gegenüber 6,89 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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