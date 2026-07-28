Broadstone Net Lease Aktie
WKN DE: A2QR15 / ISIN: US11135E2037
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Broadstone Net Lease legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Broadstone Net Lease wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Broadstone Net Lease im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,191 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,100 USD je Aktie gewesen.
Broadstone Net Lease soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 121,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,819 USD im Vergleich zu 0,500 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 494,5 Millionen USD, gegenüber 459,1 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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