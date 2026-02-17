Ausblick: Broadstone Net Lease mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Broadstone Net Lease wird am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,172 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Broadstone Net Lease 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent auf 116,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 112,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,543 USD im Vergleich zu 0,860 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 450,2 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 438,8 Millionen USD.

