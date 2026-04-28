Broadstone Net Lease Aktie
WKN DE: A2QR15 / ISIN: US11135E2037
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Broadstone Net Lease stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Broadstone Net Lease wird am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,173 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 118,8 Millionen USD – ein Plus von 6,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadstone Net Lease 111,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,723 USD, gegenüber 0,500 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 485,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 459,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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