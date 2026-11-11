Broadwind Energy Aktie
WKN DE: A1J3B2 / ISIN: US11161T2078
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Broadwind Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Broadwind Energy wird sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Broadwind Energy für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,033 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 23,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 46,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,097 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,230 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 108,2 Millionen USD, gegenüber 158,1 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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