Ausblick: Broadwind Energy legt Quartalsergebnis vor

Broadwind Energy wird sich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,043 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 7,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 36,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 33,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,125 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 156,8 Millionen USD, gegenüber 143,1 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at