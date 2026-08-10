Broadwind Energy Aktie
WKN DE: A1J3B2 / ISIN: US11161T2078
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Broadwind Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Broadwind Energy wird am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,010 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 10,86 Prozent auf 35,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,133 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,230 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 119,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 158,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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