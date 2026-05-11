Broadwind Energy Aktie
WKN DE: A1J3B2 / ISIN: US11161T2078
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Broadwind Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Broadwind Energy lädt am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,073 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 32,7 Millionen USD – ein Minus von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadwind Energy 36,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,093 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 145,0 Millionen USD, gegenüber 158,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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