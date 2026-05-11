Ausblick: Broadwind Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Broadwind Energy lädt am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,073 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 32,7 Millionen USD – ein Minus von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Broadwind Energy 36,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,093 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 145,0 Millionen USD, gegenüber 158,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at