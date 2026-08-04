Ausblick: Brookfield Asset Management legt Quartalsergebnis vor

Brookfield Asset Management präsentiert am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,614 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 15,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,530 CAD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Brookfield Asset Management nach den Prognosen von 3 Analysten 2,08 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 37,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,51 Milliarden CAD umgesetzt worden.

15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,57 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,12 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 8,57 Milliarden CAD, gegenüber 6,75 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at