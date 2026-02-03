Ausblick: Brookfield Asset Management legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Brookfield Asset Management wird am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,601 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Brookfield Asset Management noch ein Gewinn pro Aktie von 0,620 CAD in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1093,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 167,8 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,00 Millionen CAD aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,24 CAD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,77 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 7,45 Milliarden CAD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 660,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

