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WKN DE: A3D2W7 / ISIN: CA1130041058

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07.05.2026 07:01:06

Ausblick: Brookfield Asset Management präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Brookfield Asset Management wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,571 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Brookfield Asset Management einen Gewinn von 0,520 CAD je Aktie eingefahren.

Brookfield Asset Management soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,00 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,55 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 16 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,52 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,12 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,60 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 6,75 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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