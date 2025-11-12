Brookfield Asset Management Aktie
Ausblick: Brookfield Asset Management präsentiert Quartalsergebnisse
Brookfield Asset Management wird am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,826 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Brookfield Asset Management 0,010 CAD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,21 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Minus von 92,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,10 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,46 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,290 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 11,37 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 119,53 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
