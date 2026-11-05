Brookfield Asset Management Aktie
WKN DE: A3D2W7 / ISIN: CA1130041058
|
05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Brookfield Asset Management stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Brookfield Asset Management gibt am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,656 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Brookfield Asset Management ein EPS von 0,610 CAD je Aktie vermeldet.
4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 31,19 Prozent auf 2,26 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,72 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,58 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 2,12 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,88 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,75 Milliarden CAD waren.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Brookfield Asset Management Ltd Registered Shs When-Issued
|
05.11.26
|Ausblick: Brookfield Asset Management stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
22.10.26
|Erste Schätzungen: Brookfield Asset Management mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Brookfield Asset Management legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Brookfield Asset Management legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Brookfield Asset Management präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Brookfield Asset Management Ltd Registered Shs When-Issued
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.