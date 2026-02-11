Brookfield Asset Management Aktie

Brookfield Asset Management für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D3EV / ISIN: CA11271J1075

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Brookfield Asset Management verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Brookfield Asset Management wird sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,837 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Brookfield Asset Management einen Gewinn von 0,240 CAD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,23 Milliarden CAD aus – eine Minderung von 91,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Brookfield Asset Management einen Umsatz von 27,24 Milliarden CAD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,34 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,290 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 11,24 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 119,53 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Brookfield Asset Management Inc Registered Shs When Issued Ex-Distribution 40,20 2,03% Brookfield Asset Management Inc Registered Shs When Issued Ex-Distribution

