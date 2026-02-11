Brookfield Asset Management Aktie
WKN DE: A3D3EV / ISIN: CA11271J1075
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Brookfield Asset Management verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Brookfield Asset Management wird sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,837 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Brookfield Asset Management einen Gewinn von 0,240 CAD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,23 Milliarden CAD aus – eine Minderung von 91,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Brookfield Asset Management einen Umsatz von 27,24 Milliarden CAD eingefahren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,34 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,290 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 11,24 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 119,53 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Brookfield Asset Management Inc Registered Shs When Issued Ex-Distribution
|
11.02.26
|Ausblick: Brookfield Asset Management verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Brookfield Asset Management gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Brookfield Asset Management präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Brookfield Asset Management zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Brookfield Asset Management Inc Registered Shs When Issued Ex-Distribution
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.