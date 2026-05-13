Brookfield Asset Management Aktie
WKN DE: A3D3EV / ISIN: CA11271J1075
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: Brookfield Asset Management zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Brookfield Asset Management wird am 14.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,838 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 CAD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,25 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Minus von 91,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,59 Milliarden CAD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,83 CAD, während im vorherigen Jahr noch 0,710 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,36 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 108,27 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.at
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