Ausblick: Brookfield Asset Management zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Brookfield Asset Management wird am 14.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,838 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 CAD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,25 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Minus von 91,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26,59 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,83 CAD, während im vorherigen Jahr noch 0,710 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,36 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 108,27 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at