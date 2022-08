Ausblick: Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued wird am 05.08.2022 die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,026 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,508 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 17,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 3,68 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,47 Milliarden CAD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 0,348 CAD, gegenüber 2,68 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 71,45 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 59,51 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at