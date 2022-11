Ausblick: Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued wird am 04.11.2022 die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,075 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,470 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,91 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,51 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,346 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,68 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 78,97 Milliarden CAD, gegenüber 59,51 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at