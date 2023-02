Ausblick: Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued lädt am 03.02.2023 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,107 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,205 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 4,03 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Minus von 76,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,22 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,789 CAD, gegenüber 2,68 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 78,97 Milliarden CAD im Vergleich zu 59,51 Milliarden CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at