Ausblick: Brookfield India Real Estate Trust Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Brookfield India Real Estate Trust Registered lädt am 02.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass Brookfield India Real Estate Trust Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,90 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,26 INR je Aktie gewesen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 47,41 Prozent auf 10,13 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,87 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,87 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,29 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 40,77 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 30,43 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net