Ausblick: Brookfield India Real Estate Trust Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Brookfield India Real Estate Trust Registered gibt am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 3,00 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,05 INR je Aktie erzielt worden.

Brookfield India Real Estate Trust Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,02 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 53,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,54 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,97 INR je Aktie, gegenüber 7,29 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 41,21 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 30,43 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at