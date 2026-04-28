Ausblick: Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units stellt am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,253 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 2,13 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 60,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,26 USD, gegenüber 0,900 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 9,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,10 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at