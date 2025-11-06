Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units Aktie

WKN DE: A0M74Z / ISIN: BMG162521014

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units präsentiert Quartalsergebnisse

Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units präsentiert in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,264 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,180 USD erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 1,98 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 62,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,737 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 8,13 Milliarden USD, gegenüber 21,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Unitsmehr Nachrichten

Analysen zu Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Unitsmehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units 48,40 -1,00% Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units

