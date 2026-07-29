Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units Aktie
WKN DE: A0M74Z / ISIN: BMG162521014
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units stellt am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,163 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units ein EPS von -0,030 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 58,98 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 2,23 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,43 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,08 USD, gegenüber 0,900 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 13,10 Milliarden USD im Vergleich zu 23,10 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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