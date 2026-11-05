Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units Aktie

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WKN DE: A0M74Z / ISIN: BMG162521014

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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Brookfield Infrastructure Partners LP Partnership Units wird am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,111 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 63,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,98 Milliarden USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,20 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,551 USD im Vergleich zu 0,900 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 17,23 Milliarden USD, gegenüber 23,10 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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