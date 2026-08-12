Brookfield Aktie
WKN DE: A3D3EV / ISIN: CA11271J1075
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Brookfield mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Brookfield wird am 13.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,876 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 CAD erwirtschaftet worden.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,36 Milliarden CAD gegenüber 25,08 Milliarden CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 90,60 Prozent.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,88 CAD im Vergleich zu 0,710 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 10,72 Milliarden CAD, gegenüber 108,27 Milliarden CAD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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