Ausblick: Brookfield mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Brookfield wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,973 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,110 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 90,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 27,47 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Brookfield für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,66 Milliarden CAD aus.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,86 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,710 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 10,42 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 108,27 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net