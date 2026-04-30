Ausblick: Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted präsentiert Quartalsergebnisse

Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted präsentiert am 01.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,229 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted noch ein Verlust pro Aktie von -0,500 CAD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,50 Milliarden USD für Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,29 Milliarden CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,942 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,350 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,12 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 9,13 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at