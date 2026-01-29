Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted Aktie
WKN DE: A1JQFZ / ISIN: BMG162581083
|
29.01.2026 07:01:06
Ausblick: Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,364 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,42 Milliarden USD, was einem Umsatz von 1,85 Milliarden CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,193 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,220 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 6,44 Milliarden USD, gegenüber 7,92 Milliarden CAD im vorherigen Zeitraum, aus.

