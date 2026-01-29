Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted Aktie

Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JQFZ / ISIN: BMG162581083

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,364 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,42 Milliarden USD, was einem Umsatz von 1,85 Milliarden CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,193 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,220 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 6,44 Milliarden USD, gegenüber 7,92 Milliarden CAD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted

mehr Nachrichten

Analysen zu Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted 38,31 0,00% Brookfield Renewable Energy Partners L.P Partnership Units Restricted

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen