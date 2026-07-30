Ausblick: Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted öffnet am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,334 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,300 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,56 Milliarden USD für Brookfield Renewable Energy Partners LP Partnership Units Restricted, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,33 Milliarden CAD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,249 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,350 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,83 Milliarden USD, gegenüber 9,13 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at