Brooks Automation Aktie
WKN: 257275 / ISIN: US1143401024
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Brooks Automation legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Brooks Automation stellt am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,138 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,290 USD erwirtschaftet worden.
8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 147,1 Millionen USD gegenüber 147,5 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,28 Prozent.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,786 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,220 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 618,2 Millionen USD, gegenüber 593,8 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Brooks Automation Inc.
|
07:01
|Ausblick: Brooks Automation legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.11.25
|Ausblick: Brooks Automation zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Brooks Automation zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Brooks Automation Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Brooks Automation Inc.
|31,80
|0,63%