Brooks Automation Aktie

WKN: 257275 / ISIN: US1143401024

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Brooks Automation legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Brooks Automation stellt am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,138 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,290 USD erwirtschaftet worden.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 147,1 Millionen USD gegenüber 147,5 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,28 Prozent.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,786 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,220 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 618,2 Millionen USD, gegenüber 593,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Brooks Automation Inc.

Analysen zu Brooks Automation Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Brooks Automation Inc. 31,80 0,63% Brooks Automation Inc.

