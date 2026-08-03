Brooks Automation Aktie
WKN: 257275 / ISIN: US1143401024
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Brooks Automation präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Brooks Automation öffnet am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,114 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Brooks Automation -1,150 USD je Aktie verloren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 3,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 149,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 143,9 Millionen USD umgesetzt.
6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,387 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 600,5 Millionen USD, gegenüber 593,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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