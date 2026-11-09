Brooks Automation Aktie
WKN: 257275 / ISIN: US1143401024
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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Brooks Automation präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Brooks Automation lädt am 10.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,111 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Brooks Automation noch ein Gewinn pro Aktie von 1,11 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 0,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 160,2 Millionen USD gegenüber 159,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,318 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -1,220 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 614,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 593,8 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion Finanzen.net
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