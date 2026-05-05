Brooks Automation Aktie

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WKN: 257275 / ISIN: US1143401024

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Brooks Automation stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Brooks Automation wird sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

7 Analysten schätzen, dass Brooks Automation für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,127 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,880 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,40 Prozent auf 148,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 143,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,784 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 623,6 Millionen USD, gegenüber 593,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

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