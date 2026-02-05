Ausblick: BROTHER INDUSTRIES mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BROTHER INDUSTRIES wird am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,881 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,72 Prozent verringert. Damals waren 1,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll BROTHER INDUSTRIES in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,14 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,50 Milliarden USD im Vergleich zu 1,52 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,22 USD je Aktie, gegenüber 2,81 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 5,74 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 5,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at