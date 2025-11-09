ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

BROTHER INDUSTRIES LTDShs Aktie

WKN: 857451 / ISIN: JP3830000000

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: BROTHER INDUSTRIES präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BROTHER INDUSTRIES wird am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 54,20 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 19,15 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 45,49 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 202,85 Milliarden JPY – ein Minus von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BROTHER INDUSTRIES 212,51 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 216,03 JPY aus. Im Vorjahr waren 214,27 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 874,70 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 876,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

