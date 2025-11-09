BROTHER INDUSTRIES LTDShs Aktie
WKN: 857451 / ISIN: JP3830000000
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: BROTHER INDUSTRIES präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
BROTHER INDUSTRIES wird am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 54,20 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 19,15 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 45,49 JPY je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 202,85 Milliarden JPY – ein Minus von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BROTHER INDUSTRIES 212,51 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 216,03 JPY aus. Im Vorjahr waren 214,27 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 874,70 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 876,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BROTHER INDUSTRIES LTDShsmehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: BROTHER INDUSTRIES präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: BROTHER INDUSTRIES zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu BROTHER INDUSTRIES LTDShsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|BROTHER INDUSTRIES LTDShs
|14,70
|1,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.