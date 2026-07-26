Ausblick: Brown Brown präsentiert Quartalsergebnisse

Brown Brown wird am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,08 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 38,46 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,780 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 33,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,71 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,49 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,16 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 7,03 Milliarden USD, gegenüber 5,90 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at