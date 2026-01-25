Ausblick: Brown Brown vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Brown Brown stellt am 26.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,903 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,730 USD je Aktie vermeldet.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 39,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,18 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,65 Milliarden USD aus.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,25 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 3,46 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 5,95 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 4,81 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at