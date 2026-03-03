Brown-Forman a Aktie

Brown-Forman a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850530 / ISIN: US1156371007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.03.2026 07:01:06

Ausblick: Brown-Forman A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Brown-Forman A wird am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 0,466 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,570 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Brown-Forman A in dem im Januar abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,16 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,00 Milliarden USD im Vergleich zu 1,03 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,66 USD je Aktie, gegenüber 1,84 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 3,85 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Brown-Forman Corp. (A)

mehr Nachrichten