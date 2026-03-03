Ausblick: Brown-Forman A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Brown-Forman A wird am 04.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 0,466 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,570 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Brown-Forman A in dem im Januar abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,16 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,00 Milliarden USD im Vergleich zu 1,03 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,66 USD je Aktie, gegenüber 1,84 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 3,85 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at