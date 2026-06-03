Ausblick: Brown-Forman A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Brown-Forman A wird am 04.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,323 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,310 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Brown-Forman A nach den Prognosen von 10 Analysten im Schnitt 876,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 895,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,75 USD, gegenüber 1,84 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 3,89 Milliarden USD im Vergleich zu 3,96 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at