Brown-Forman a Aktie

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WKN: 850530 / ISIN: US1156371007

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01.09.2026 07:01:06

Ausblick: Brown-Forman A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Brown-Forman A lädt am 02.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.07.2026 endete.

12 Analysten schätzen, dass Brown-Forman A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,370 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 917,3 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 0,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 925,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,53 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,95 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 3,95 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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