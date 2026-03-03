Brown-Forman b Aktie

WKN: 856693 / ISIN: US1156372096

03.03.2026 07:01:06

Ausblick: Brown-Forman B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Brown-Forman B wird am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,466 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 18,25 Prozent verringert. Damals waren 0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

12 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,00 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 2,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,66 USD, gegenüber 1,84 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 3,85 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,96 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX schließt tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex schloss auf rotem Terrain. An den US-Börsen ging es uneinheitlich zu. Die Märkte in Fernost beendeten den Handel am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

