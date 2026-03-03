Brown-Forman b Aktie
|
03.03.2026 07:01:06
Ausblick: Brown-Forman B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Brown-Forman B wird am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.01.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,466 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 18,25 Prozent verringert. Damals waren 0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
12 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,00 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 2,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,66 USD, gegenüber 1,84 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 3,85 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,96 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
