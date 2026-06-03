Ausblick: Brown-Forman B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Brown-Forman B stellt am 04.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,323 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Brown-Forman B ein EPS von 0,310 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Brown-Forman B in dem im April abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,82 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 878,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 895,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 18 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,75 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,84 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich auf 3,89 Milliarden USD, gegenüber 3,96 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at