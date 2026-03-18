Brown Shoe Company Aktie

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WKN DE: A14T37 / ISIN: US1295001044

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18.03.2026 07:01:06

Ausblick: Brown Shoe Company legt Quartalsergebnis vor

Brown Shoe Company wird sich am 19.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Brown Shoe Company im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,403 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,150 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 685,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 7,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 639,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,529 USD im Vergleich zu 3,09 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,75 Milliarden USD, gegenüber 2,72 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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