Ausblick: Brown Shoe Company verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Brown Shoe Company lädt am 04.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.04.2026 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,337 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 60,48 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,210 USD je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 662,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 7,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 614,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,58 USD, gegenüber -0,210 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 2,88 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,76 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at